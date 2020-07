Aversa: manifesto shock in strada “arrestateli”. Scatta la denuncia

Il manifesto è stato affisso in diversi punti della città da una persona non ancora identificata

Aversa – Non sarà difficile rintracciare l’autore del manifesto apparso questa mattina tra le strade della città di Aversa.

Il manifesto è stato affisso in diversi punti della città da una persona non ancora identificata la quale come si vede dall’immagine chiede l’arresto del sindaco e di tutta la giunta.

Naturalmente non è passato inosservato. Tantissimi i commenti di disappunto, ecco le parole del sindaco Alfonso Golia:

Questa mattina in città è stato affisso un manifesto anonimo c’è il mio nome, l’elenco (sbagliato) dei consiglieri comunali di maggioranza e la scritta “Arrestateli”.

Non hanno avuto nemmeno il coraggio di firmarsi.

Evidentemente in questa città il lavoro per la legalità da fastidio a qualcuno abituato a non rispettare le regole, a non pagare le tasse, a voler lasciare che tutto scorra nell’indifferenza generale.