Aversa. Auto si ribalta all’incrocio, conducente al pronto soccorso

Aversa – Violento incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, nel comune di Aversa all’incrocio tra via Boccaccio e via Ariosto.

Per cause e dinamiche in fase di chiarimento una vettura, Fiat panda blu, si è letteralmente ribaltata all’incrocio, forse a seguito di un urto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Municipale ed i medici del 118.

Il conducente fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, ma solo qualche contusione causata dall’impatto. In via precauzionale è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa.

Effettuati tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.