Aversa – Questa mattina presto intorno alle 8,30 si è verificato un violento incidente ad Aversa in via Atellana, al confine con il comune di Cesa.

Da una prima ricostruzione dei fatti il conducente di una Bmw, per cause e dinamiche in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo per poi ribaltarsi lungo la carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Aversa, insieme con i medici del 118.

L’uomo alla guida, nonostante la violenza dell’impatto, non ha riportato gravi conseguenze, ma solo qualche contusione. In via precauzionale è stato ugualmente condotto al pronto soccordo dell’ospedale di Aversa per accertamenti.