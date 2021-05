Aversa: violento incidente in serata, grave 20enne

La dinamica e le cause del sinistro sono in corso di chiarimento

Violento incidente nella serata di ieri, intorno alle 23,00 circa, nei pressi del centro cittadino di Aversa.

Un 20enne del posto sarebbe rimasto coinvolto in un violentissimo schianto, avvenuto per cause e dinamiche in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute le autorità locali ed i mezzi dei soccorsi del 118. Inizialmente è stato trasportato al pronto soccorso di Aversa, ma data la gravità della situazione è stato ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale del Mare di Napoli.

Dalle prime indiscrezioni avrebbe riportato una serie di fratture ed un trauma cranico, ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La dinamica e le cause del sinistro sono in corso di chiarimento.