Aversa. Promessa del calcio in gravi condizioni dopo incidente

Aversa – Un tragico incidente è avvenuto lungo le strade di Pizzoli (L’Aquila), ed ha visto coinvolto Daniele Cammarota, 20 anni, originario di Aversa.

Il giovane da qualche anno era residente con la famiglia proprio a Pizzoli. Una promessa del calcio nell’”Asd Pizzoli”.

Si trova, ora, ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dopo essere stato soccorso ieri notte, intorno alle 2,00, dai vigili del fuoco e gli operatori del il 118 per essere liberato dalle lamiere della sua auto finita contro un albero.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia stradale, i quali stanno cercando di ricostruire la dinamica. Daniele viaggiava in auto da solo.

Ecco il posto della squadra calcio Asd Pizzoli:

L’ Asd PIZZOLI augura immenso in bocca al lupo al nostro calciatore ed amico DANIELE CAMMAROTA…❤️

Non perderti d’animo. Siamo più forti di quanto pensiamo, ma occorre un po’ di tempo per ritrovare l’equilibrio. Dio ti aiuterà. La vita ha ancora in serbo per te tanta bellezza e tanta gioia. Ce la farai.

Ti vogliamo bene e piu’ forte di prima…