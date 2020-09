Aversa: guardia giurata sventa una rapina al distributore

Aversa – Nella serata di ieri, intorno alle 20,30, un uomo di origini straniere ha tentato una rapina presso il distributore di carburante Eni lungo Viale della Libertà.

In quel momento era presente una guardia giurata, la quale ha impugnato la sua pistola ed ha bloccato il rapinatore.

Poco dopo sul posto sono giunte due pattuglie dell’Arma dei Carabinieri del comando di Aversa.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in caserma per gli adempimenti di rito. In rete è stato pubblicato un video che ritrae la guardia giurata mentre immobilizza il rapinatore, ed è diventato, in pochi istanti, virale.