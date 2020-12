Aversa: beccati a gettare rifiuti in strada. Assessore “tolleranza zero”

Aversa – Due persone immortalate dalle telecamere “trappola” mentre gettano rifiuti in strada, nel centro storico di Aversa.

A sottolineare l’episodio è l’assessore Elena Caterino, la quale scrive: “La nostra campagna di controllo, tesa a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti, ha prodotto ottimi risultati“.

Continua dicendo – “Beccati dalle telecamere trappola due sozzoni che hanno scelto via Riccardo di Aversa come proprio sversatoio. Saranno sanzionati come prevede la legge. Pubblichiamo la foto di uno dei due trasgressori beccati Avevamo, infatti, promesso tolleranza zero nei confronti di chi pensa di inquinare il nostro centro storico impunemente.”

Infine conclude: “Previsto per domani pomeriggio, l’incontro con le guardie ambientali zoofile e con il dirigente di area per programmare il lavoro di monitoraggio del territorio cittadino”.