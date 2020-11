Aversa: finestrini rotti ed auto saccheggiate dai ladri, FOTO

Aversa – Nei giorni scorsi vi avevamo già descritto il preoccupante aumento dei furti nell’area dell’Agro Aversano.

Piccole bande di ladri stanno “infestando” le zone tra Aversa ed i comuni limitrofi, saccheggiando le auto lasciate incustodite in strada.

L’ultimo episodio riguarda proprio la città di Aversa, dove, nella serata di ieri, in via Aldo Moro almeno 3 vetture sono state danneggiate, mandando in frantumi il finestrino, per poi essere letteralmente depredate.

La testimonianza arriva direttamente da Facebook:

“Via aldo moro aversa. Come quasi ogni notte ormai, sono anni che rubano nelle auto indisturbati. Nonostante varie segnalazioni alle forze dell’ordine. Una zona dimenticata da tutti. Ci vorrebbero le telecamere. Ma poi una domanda… ci si sposta solo con l’autocertificazione, ma a questi nessuno li ferma? Bah...”