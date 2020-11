Drive-in tamponi ad Aversa: operatori nel fango e sotto la pioggia. FOTO

Aversa – Da alcune settimane è stato allestito, in via Santa Lucia nel comune Normanno di Aversa, un drive-in per eseguire i tamponi molecolari per lo screening del Coronavirus.

Purtroppo, come è possibile notare da una foto pubblicata sui social network, gli operatori sanitari stanno operando in un contesto decisamente “insensato”.

Infatti, in piena allerta meteo, sono costretti ad eseguire i tamponi sotto la pioggia, al freddo e con i piedi immersi nel fango.

La foto che pubblichiamo si commenta da sola. Ecco cosa scrive l’autore:

“Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, guardate in che condizioni sono costretti a lavorare gli operatori sanitari, al freddo e con i piedi nel fango“.

Crediamo sia doveroso garantire agli operatori sanitari, in prima linea nella battaglia contro il covid, di poter operare in condizioni sicure, ma soprattutto “dignitose”. Ci auguriamo che questa situazione possa essere risolta il prima possibile.