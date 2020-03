Aversa. Donna trovata morta in casa dai soccorsi

Sul posto anche i medici del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Aversa – Tragico ritrovamento nella giornata di ieri nel centro di Aversa, da parte dei soccorritori.

Una donna è stata trovata morta dai vigili del fuoco del distaccamento locale intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

L’allarme è scattato dopo che la vittima non rispondeva più al telefono di casa. Quando i caschi rossi sono giunti in via Pietro Rosano ed hanno aperto la porta di casa hanno trovato la donna senza vita.

Sul posto anche i medici del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dalle prime informazioni sarebbe morta per cause naturali.