Aversa. Crolla grossa palma. Chiusa la strada. FOTO

In queste ore le forti raffiche di vento stanno causando ingenti danni in tutta la Provincia di Caserta

Aversa – Anche nel comune Normanno si registrano danni e crolli di grossi alberi a causa della furia del vento.

Come accaduto poco fa in Via Vito di Jasi, all’angolo con Via Delle Acacie, dove una grossa palma è letteralmente crollata in strada.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Municipale di Aversa i cui agenti hanno chiuso il tratto di strada per consentire la messa in sicurezza.

