Aversa. Crollano lamiere in strada sotto la furia del vento

Aversa – Il vento sta flagellando il Casertano, compresa la città di Aversa, come preannunciato dall’Allerta Meteo per vento della Protezione Civile.

Pochi minuti fa è crollata una copertura in metallo in via San Nicola, proprio alle spalle di Piazza Mercato, nel comune Normanno.

Molto probabilmente il vento ha letteralmente divelto la struttura facendola crollare in strada. Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno in strada.

Le autorità sono state già allertate. Sul posto stanno intervenendo gli uomini dei vigili Urbani ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.