Aversa, blitz durante la movida: multati 3 locali e decine di minorenni con le auto 50

Aversa – Nella serata di ieri le forze dell’ordine sono state impegnate in una serie di controlli durante la serata della movida Aversana.

I controlli si sono concentrati soprattutto in piazza Paul Harris, via Modigliani, Via Salvo d’Acquisto e via Seggio.

Sono stati elevati numerosi verbali per contravvenzioni al codice della strada e sanzionati 3 locali che in via Seggio non hanno fermato la musica a mezzanotte.

Controllati molti minorenni a bordo delle macchinette 50 e 125. Alcuni di loro sono tornati a casa con una multa che consegneranno ai loro genitori.