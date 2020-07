Aversa. Arrestati marito e moglie: trovata droga e 5mila euro in contanti

Aversa – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Aversa hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 39enne e una 41enne (marito e moglie), originari del Marocco.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, occultati in vari suppellettili e nella lavatrice, 3 grammi di cocaina suddivisi in 7 dosi; 4 grammi di hashish suddivisa in 5 dosi, 23 grammi di marijuana suddivisa in 24 dosi e la somma contante di 4.950 euro, ritenuta provento di illecita attività.

All’arrivo dei carabinieri la donna si è chiusa in bagno con il fine di disfarsi dello stupefacente, senza riuscirvi.

Gli arrestati sono stati tradotti rispettivamente presso il carcere di Napoli Poggioreale e presso quello di Pozzuoli.