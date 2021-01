Aversa: 4 giovani fermati dopo partita a carte, multati dalla Polizia

Aversa – Quattro ragazzi fermati, all’alba del Capodanno 2021, dalla Polizia di Aversa lungo Viale Kennedy.

Sono stati fermati mentre rientravano a casa. Quando gli agenti hanno chiesto le motivazioni per le quali fossero in giro in pieno coprifuoco i 4 ragazzi non hanno potuto fare altro che dire la verità.

Infatti hanno riferito di essere andati a casa di un amico a giocare a carte per trascorrere la notte insieme.

Così per loro è scattata una multa da 400 euro a testa per aver violato le regole imposte dal dpcm anti coronavirus.