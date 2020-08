Aversa: 3 nuovi casi di Coronavirus, “sono tornati dalle vacanze”

A differenza di molti altri casi, questi 3 nuovi positivi sono stati in vacanza in Italia e non all'estero

Aversa – Anche nella città di Aversa aumentano i casi di Coronavirus. 3 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

A confermare la notizia è il sindaco Alfonso Golia, il quale aggiorna la popolazione sull’emergenza covid in città:

“Cari concittadini,

i casi di Coronavirus nella nostra città sono saliti a 5. Nella tarda serata di ieri mi è stata comunicata ufficialmente la positività di altri 3 tamponi effettuati al rientro da un periodo di vacanza in Italia. Il dato potrebbe aumentare alla luce dei tanti tamponi da effettuare.

È opportuno precisare che il rischio contagio non è connesso unicamente ai rientri dall’estero. Il virus circola ed è presente in tutte le regioni del nostro Paese, come evidenziato proprio ieri dalla Protezione civile nazionale nel suo consueto bollettino. Non lo dico per creare allarmismo ma per mettere tutti in guardia dall’affrontare con leggerezza questa fase delicatissima. E di leggerezza credo ce ne sia già stata troppa”.

