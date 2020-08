Aversa: 10 nuovi casi di Coronavirus in poche ore, 40 il totale

Aversa – Aumentano i casi di Coronavirus nella città Normanna di Aversa con 10 nuovi positivi.

A confermare la notizia è il sindaco Alfonso Golia con il consueto aggiornamento tramite il proprio canale Facebook:

“Cari concittadini,

ci sono stati comunicati altri 10 casi positivi. Abbiamo quindi 40 casi attualmente positivi nella nostra città.

Essendo contagi riferibili a persone di ritorno dalle vacanze, regolarmente segnalati e isolati in quarantena domiciliare, è errato parlare di focolaio ma di un fenomeno che al momento stiamo riuscendo a intercettare e controllare.

Ma la situazione è delicata. Molto delicata. Ci aspettiamo un aumento di casi in concomitanza con i rientri di questa settimana. Per questo motivo dobbiamo assolutamente impedire che il contagio si diffonda ed evitare così decisioni più drastiche per contenere il virus.

Invito tutta la cittadinanza ad attenersi rigidamente alle disposizioni vigenti: indossare la mascherina sempre, a qualsiasi ora, anche all’aperto ed evitare assolutamente gli assembramenti. Inoltre, laddove dovessero presentarsi sintomi anche lievi, informare immediatamente il medico curante e per nessun motivo lasciare la propria abitazione.

Cari concittadini, ci aspetta una lunga settimana. Con tutto il cuore ci auguriamo porti notizie migliori. Comportatevi responsabilmente, rispettate le disposizioni e siate prudenti.

Come sempre, continuerò a tenervi aggiornati“.