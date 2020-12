Gricignano d’Aversa – Tragedia questa mattina nella zona industriale del comune dell’Agro Aversano di Gricignano d’Aversa.

Un autotrasportatore di circa 65 anni è morto a seguito di un malore improvviso il quale non gli ha lasciato scampo.

E’ successo nell’area appartenente ad una ditta in via Stazione, dove l’uomo si era recato per effettuare una consegna.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 allertati da alcune persone presenti, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si tratta di un 65enne della provincia di Roma che lavorava tra Lazio e Campania.