Si schianta con l’auto contro la caserma dei carabinieri: identificato l’uomo

Vitulazio – Identificato il conducente dell’auto che nella tarda mattinata di ieri si è schiantato con la propria auto contro il cancello del comando dei carabinieri di Vitulazio.

Si tratterebbe di un ex carabiniere originario di Teano. Da una prima ricostruzione dei fatti il 55enne, a bordo della sua Fiat Punto, raggiunta la caserma dei carabinieri si sarebbe schiantato contro l’ingresso.

Subito dopo si è dato alla fuga. I militari hanno visionato le telecamere di sorveglianza riuscendo a risalire all’identità del conducente.

Il 55enne è stato intercettato e bloccato a Capua dai suoi ex colleghi. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le motivazioni del gesto.