Aumentare la superficie del magazzino con i soppalchi industriali

La gestione e l’organizzazione del magazzino rappresentano due aspetti fondamentali per ogni tipo di attività.

Diventa quindi importantissimo riuscire a massimizzare lo spazio che si ha a disposizione: per aumentare la superficie del magazzino è possibile sfruttarne l’altezza, ricorrendo a particolari strutture.

I soppalchi industriali sono una soluzione rapida, economica e versatile per incrementare lo spazio a disposizione per lo stoccaggio della merce all’interno del magazzino.

Si tratta di strutture solide, realizzate in modo da adattarsi perfettamente allo spazio disponibile e alle reali esigenze dell’attività, che permettono di creare più livelli su cui sistemare articoli e materiali.

Come sopperire alla mancanza di spazio in magazzino

La mancanza di spazio in magazzino è un grande problema per un’azienda. Lo stoccaggio della merce diventa difficoltoso: si ricorre a soluzioni provvisorie ed il disordine aumenta, rallentando i ritmi di lavoro.

Per aumentare la superficie disponibile si potrebbe pensare di creare un nuovo deposito o di allargare il magazzino esistente.

Ma si tratta di soluzioni altamente dispendiose, sia in termini di risorse che in termini di tempo, e non sempre realizzabili. Il modo più rapido ed economico per risolvere questo problema consiste nello sfruttare l’altezza del magazzino, inserendo nuovi livelli, attraverso apposite strutture.

A questo proposito, i soppalchi industriali di Metal Sistem sono la soluzione ideale per massimizzare lo spazio ed organizzare al meglio il proprio deposito.

Dove trovare i migliori soppalchi industriali

Metalsistem è un’azienda di Rovereto specializzata nella progettazione e nella creazione di strutture per l’organizzazione dello spazio di magazzini e punti vendita.

Scaffalature, soppalchi e magazzini automatici vengono realizzati con i migliori materiali in base alle esigenze del cliente, a cui vengono consegnati in tempi brevi e con la formula chiavi in mano, pronti per l’utilizzo.

Si possono realizzare soppalchi per ogni tipo di necessità: dalle baie di carico ai soppalchi leggeri, dai soppalchi TS a quelli per capi stesi o appesi. In ogni caso, sarà un team di professionisti ad occuparsi del montaggio, facendo particolarmente attenzione alle regole relative alla sicurezza sul lavoro.

I soppalchi possono essere personalizzati con l’aggiunta di accessori quali cancelli di vario tipo, corrimano e parapetti. I livelli che vengono creati possono essere facilmente raggiunti tramite scale, passerelle o rampe che rendono semplici anche le operazioni di stoccaggio delle merci, pure di quelle più pesanti: Metalsistem è infatti in grado di realizzare soppalchi per carichi elevati, fino a 1.500 kg per metro quadrato.

Tutti i vantaggi dei soppalchi industriali

L’installazione di soppalchi industriali all’interno di un magazzino comporta diversi vantaggi. Innanzitutto viene aumentata la superficie a disposizione sfruttando al meglio lo spazio anche in verticale. Si tratta di una soluzione economica, visto che un soppalco costa molto meno rispetto ai lavori di ampliamento del magazzino (che non sempre sono possibili) o rispetto alla costruzione o all’affitto di un nuovo deposito.

Vengono montati da personale specializzato in tempi molto rapidi, quindi senza causare particolari disagi all’attività dell’azienda. Sono strutture versatili e personalizzabili, perché vengono installate tenendo conto degli deli spazi a disposizione e dei bisogni del cliente.

Infine bisogna sottolineare l’elevato livello qualitativo dei soppalchi realizzati da Metalsistem. Sono strutture contraddistinte da elevata complessità nella progettazione e nella realizzazione, create utilizzando materiali di prima qualità. Per una perfetta integrazione nell’ambiente in cui vengono installati, gli elementi del soppalco possono anche essere verniciati.

La perfetta combinazione di pilastri e travi permette di creare soppalchi industriali stabili e sicuri, facilmente accessibili ed in grado di sopportare anche i carichi più pesanti. Inoltre la loro installazione non comporta grandi modifiche all’edificio. Trattandosi di strutture componibili, i soppalchi possono adeguarsi facilmente alle esigenze presenti e future dell’azienda.