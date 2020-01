Aumentano i noleggi di scooter nelle grandi città

La sicurezza è indubbiamente una delle priorità per i motociclisti e per gli amanti degli scooter

Gli scooter sono mezzi di trasporto sempre più diffusi ed apprezzati per la loro semplicità di utilizzo e praticità.

In particolare nelle grandi città, dove il tema della mobilità è tra i più sentiti, muoversi con lo scooter consente di destreggiarsi meglio nel traffico e soprattutto avere più probabilità di trovare parcheggio una volta giunti a destinazione, oltre che darci la possibilità di risparmiare.

Come per automobili e veicoli commerciali, anche per gli scooter una tendenza in forte crescita negli ultimi tempi è rappresentata dal noleggio. Si passa, così, dal desiderio di possedere il mezzo ad una visione più pragmatica, che ci spinge a noleggiarlo solo nei momenti di effettiva necessità.

Scooter a noleggio: tutti i vantaggi

La scelta di noleggiare il proprio scooter risulta particolarmente conveniente rispetto all’acquisto sotto molteplici aspetti. Vediamo di seguito i principali vantaggi:

Concrete possibilità di risparmio : noleggiare consente di evitare sia la spesa iniziale necessaria per l’acquisto del veicolo, ma anche quella da dedicare alla sua gestione, come bollo, assicurazione e manutenzione;

: noleggiare consente di evitare sia la spesa iniziale necessaria per l’acquisto del veicolo, ma anche quella da dedicare alla sua gestione, come bollo, assicurazione e manutenzione; Nessun rischio svalutazione : come per le macchine, anche per gli scooter la svalutazione inizia subito dopo l’acquisto. Con il noleggio il rischio svalutazione viene azzerato ;

: come per le macchine, anche per gli scooter la svalutazione inizia subito dopo l’acquisto. Con il noleggio il rischio svalutazione viene ; Utilizzo solo nel momento di reale necessità : per molti, l’uso delle due ruote si concentra nei mesi più caldi, mentre durante l’autunno e l’inverno lo scooter viene parcheggiato in garage;

: per molti, l’uso delle due ruote si concentra nei mesi più caldi, mentre durante l’autunno e l’inverno lo scooter viene parcheggiato in garage; Possibilità di cambiare spesso lo scooter : per gli amanti dei motori, il noleggio consente di sperimentare la guida di mezzi sempre diversi;

: per gli amanti dei motori, il noleggio consente di sperimentare la guida di mezzi sempre diversi; Scooter sempre nuovi : noleggiare significa poter contare su mezzi sempre moderni, di ultima generazione e con tecnologia all’avanguardia, veicoli completamente sicuri e sempre controllati;

: noleggiare significa poter contare su mezzi sempre moderni, di ultima generazione e con tecnologia all’avanguardia, veicoli e sempre controllati; Zero stress, zero preoccupazioni: in particolare per i noleggi sul lungo periodo, il motociclista non dovrà preoccuparsi di nulla, se non di pagare il canone mensile.

Consapevoli di questi vantaggi, molti appassionati di scooter e della libertà che questo mezzo garantisce scelgono il noleggio come alternativa all’acquisto. Una tendenza che si conferma vincente soprattutto nelle grandi città, dove le necessità degli amanti delle due ruote sono in continua evoluzione.

Sicurezza sulle due ruote: i localizzatori GPS

La sicurezza alla guida e il massimo livello di controllo del veicolo sono quindi un obiettivo fondamentale. In questo, uno delle migliori strategie possibili è rappresentata dall’installazione di sistemi di localizzazione GPS.

Runic.io offre sistemi di localizzazione di ultima generazione, intelligenti ed affidabili, che rendono il proprio scooter sempre connesso. Con Runic.io si avrà la possibilità di inserire un GPS sul proprio mezzo a due ruote e collegarlo così ad un sistema Cloud a cui accedere da qualsiasi dispositivo, grazie alla pratica App e al sito Web.

Grazie alla tecnologia di ultima generazione, Runic.io consente alla propria clientela di essere costantemente aggiornati sulla posizione del proprio mezzo, oltre che costruire statistiche sui percorsi abituali, sulle ore di guida e di sosta.

Eventuali anomalie vengono immediatamente segnalate e consentono al proprietario di poter agire tempestivamente. Il dispositivo consente infatti di attivare anche un blocco del veicolo da lontano con una copertura assicurata su tutti i principali Paesi europei, in modo che lo scooter non si possa più accendere fino a che la situazione di allarme non rientri.

Oltre 2000 clienti, più di 8000 percorsi e oltre 160 mila chilometri registrati: Runic offre una soluzione completa e sicura, grazie ad un dispositivo facile da installare e da gestire in modo da monitorare costantemente il proprio mezzo ed avere un aggiornamento in tempo reale.