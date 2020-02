Assicurazione sulla vita: guida alle principali tipologie

Molti simulatori online offrono la possibilità di avere già un preventivo inserendo alcuni dati, ma sono sempre indicate le modalità per mettersi in contatto con esperti del settore

Nazionale – Stipulare una polizza sulla vita è una decisione importante, in quanto risulta uno strumento fondamentale per garantire stabilità alla propria famiglia in caso di morte o di invalidità, anche temporanea del contraente. A fronte di un canone assolutamente sostenibile, infatti, è possibile accedere a cifre atte a mantenere uno stile di vita dignitoso. Un aspetto interessante dell’assicurazione sulla vita è che presenta agevolazioni fiscali molto convenienti, per cui si può detrarre la spesa dal reddito IRPEF durante l’annuale dichiarazione dei redditi.

Di solito, la polizza vita ha una durata variabile, a seconda della formula prescelta. La cifra concordata sarà erogata a uno o più congiunti prescelti in fase di stipula, ma vi è anche l’opzione di aggiungere altri elementi. Ad esempio, l’opportunità di ricevere parte del premio assicurativo se si verifica una malattia o un’invalidità che costringa il titolare a smettere di lavorare per un certo periodo. In generale, la cifra di una polizza vita potrà essere corrisposta con cadenza mensile oppure tutta in un’unica soluzione.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la polizza vita non copre solo l’eventualità della morte – come nel caso della TCM, vale a dire Temporanea Caso Morte. Ne esistono numerose, che si adattano a ogni singola esigenza. Ad esempio, è possibile trovare l’Assicurazione Caso Vita, che non presuppone eventi avversi, ma che si comporta come una specie di piano di accumulo. Si può, anche in questo caso, predisporre di una rendita mensile oppure della somma totale quando si arrivi all’età pensionabile o comunque al termine prestabilito dal contratto. Ciò consente di usufruire di una pensione integrativa o di una forma di reddito in caso non sia stato possibile ricevere quella ordinaria.

Esiste anche una forma più specifica che riguarda la corresponsione del mutuo e si chiama proprio Assicurazione Mutuo Casa: in questo frangente, il premio viene riscosso in caso di evento avverso per fare fronte alle rate di un mutuo che non sarebbe più possibile onorare altrimenti. Ciò avviene non solo in caso di morte, ma anche di malattia o di perdita del lavoro.

La più completa, a tal proposito, risulta essere sicuramente quella di tipo misto che riassume, in un’unica polizza, tutte le varianti possibili ed è quindi estremamente versatile. Malattia, morte, invalidità o semplice risparmio sono quindi tutti eventi contemplati in tale formula.

Naturalmente, in fase di stipula, bisogna valutare quale sia l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze anche perché bisogna fornire determinati dati, indispensabili alla compagnia. Quest’ultima, farà una valutazione in base all’età, al sesso, alle condizioni di salute e al tipo di professione, senza tralasciare nemmeno il luogo di residenza: ciò si rivelerà indispensabile per la valutazione del rischio. In generale, un colloquio con un consulente è praticamente d’obbligo al fine di stabilire con precisione l’entità e le condizioni della copertura, soprattutto se vi sono dubbi o perplessità.

Molti simulatori online offrono la possibilità di avere già un preventivo inserendo alcuni dati, ma sono sempre indicate le modalità per mettersi in contatto con esperti del settore nella propria zona senza impegno. Di sicuro, grazie a comparatori, numeri verdi e strumenti sul web quali le chat e le mail certificate, non è più strettamente necessario recarsi in filiale per richiedere informazioni sulla stipula.

Come per tutte le polizze, anche l’assicurazione sulla vita può essere modificata in corso d’opera: ad esempio, si possono escludere o aggiungere determinate clausole, o chiuderla anticipatamente. In questo caso, la cifra riscattata sarà parziale e non si pagherà alcuna penale se il recesso avviene nei tempi previsti.