Arriva la “truffa del tampone” dei finti operatori Asl

Caserta – Purtroppo i truffatori sono sempre in agguato ed approfittando dell’emergenza Coronavirus tentano di introdursi nelle abitazioni degli anziani.

L’ultima trovata di questi malviventi riguarda il finto tampone per il Coronavirus. Sono tantissime le segnalazioni in rete che descrivono sempre la stessa identica messa in scena.

Una vicenda simile è avvenuta nella giornata di ieri nel comune di Casal di Principe, dove un uomo ed una donna spacciandosi per operatori dell’Asl di Caserta hanno tentato di entrare nell’abitazione di un residente con la scusa di effettuare un tampone.

Fortunatamente sono intervenuti i residenti i quali hanno chiesto di vedere un documento che attestasse l’identità dei presunti operatori sanitari, ma si sono dati rapidamente alla fuga.

Episodi come questi si stanno registrando in diversi comuni della Provincia di Caserta.

E’ importante precisare che l’asl di Caserta non ha attivato nessun tipo di servizio per effettuare il tampone a casa. In situazioni come queste è consigliabile avvisare immediatamente le forze dell’ordine.

