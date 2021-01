Passeggia con hashish e marijuana nelle tasche. Pusher Casertano di 28 anni arrestato dai Carabinieri.

I militari della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe D’Aniello, 28enne di Castel Volturno già noto alle ffoo.

E’ stato controllato perché in atteggiamento sospetto a piedi lungo Via Licola Mare. Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 stecche di hashish per complessivi 5 grammi e 14 grammi di marijuana suddivisi in 12 bustine.

Nelle sue tasche anche 170 euro in contante ritenuto provento illecito. In manette, D’Aniello è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.