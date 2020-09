Arrestato piromane nel Casertano: 28enne incendia 5mila mq di bosco

Pignataro Maggiore – I carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore (CE), in quel centro, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e reprimere reati in materia di incendi boschivi, hanno proceduto all’arresto in flagranza reato, di un ventottenne del luogo.

I militari dell’Arma, dopo aver notato una coltre di fumo denso levarsi verso l ’alto, in prossimità della s.p. 93, agro del comune di Pignataro Maggiore, giunti sul posto, hanno constatato che era in corso un incendio che abbracciava circa 5000 metri quadrati di macchia mediterranea in prossimità della linea ferrata Napoli-Cassino.

L’arrestato, sorpreso nelle immediate vicinanze, alla vista dei carabinieri ha subito mostrato un atteggiamento sospetto. Gli ulteriori immediati accertamenti e la perquisizione personale eseguita a carico dell’uomo hanno consentito di rinvenire il materiale utilizzato per l’accensione del rogo.

Sul posto sono altresì intervenuti i Vigli del Fuoco di Caserta che hanno domato le fiamme.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.