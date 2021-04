Abusi sui minori, arrestato il parroco di Presenzano

Sull'indagine, ancora in corso, vige uno stretto riserbo

E’ finito agli arresti domiciliari Don Gianfranco Roncone, accusato di abusi sessuali ai danni di minori.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Capua a seguito di un’inchiesta della Procura Napoletana.

Il religioso originario di Sparanise, ma attuale parroco di Presenzano, è stato tradotto presso il suo domicilio.

I carabinieri della stazione di Vairano Scalo acquisirono i dispositivi informatici come il cellulare ed il personal computer, su ordine della Procura, in cerca di prove. Sull’indagine, ancora in corso, vige uno stretto riserbo.