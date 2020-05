Falsi certificati sul lavoro. Arrestato ex ispettore Asl di Caserta

Santa Maria Capua Vetere – Nella giornata odierna, personale di questa Squadra Mobile ha tratto in arresto Aldo Nuzzolo, 72 anni, poiché colpito da un ordine di Esecuzione di Carcerazione.

Tale ordinanza è stata emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, per l’espiazione della pena della reclusione di anni 5 mesi 1 e giorni 6, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla concussione ed alla indebita induzione a dare o promettere utilità.

L’arrestato, tra gli anni 2009 e 2010, in concorso con altri pubblici ufficiali, alcuni dei quali all’epoca in servizio presso il dipartimento di prevenzione ex ASL CE/2 di Santa Maria C.V., abusavano della propria qualità e dei poteri inerenti alle loro funzioni, al fine di ottenere illeciti profitti, attestando anche falsamente la loro presenza in servizio.

Terminati gli atti di rito, personale della Squadra Mobile di Caserta ha accompagnato il Nuzzolo presso il Carcere di S. Maria Capua Vetere (CE).