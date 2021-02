Arrestato 30enne di Lusciano: trovate armi e droga a casa

Il giovane è finito in carcere

La Polizia di Stato di Caserta, nella serata di ieri 23 febbraio 2021, ha tratto in arresto C.F., 30 anni, in quanto resosi responsabile dei reati di illecita detenzione e ricettazione di armi comune da sparo e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa nel transitare in via Roma in Teverola procedevano al controllo del veicolo condotto da C.F., il quale mostrava un evidente stato di insofferenza, tanto da insospettire gli agenti che procedevano ad una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del medesimo.

Dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del C.F. in Lusciano, gli operatori rinvenivano un fucile, una pistola revolver, un panetto di hashish di gr. 100, una bilancia e strumenti idonei per il confezionamento di sostanza stupefacente.

Inoltre, è stato accertato che il citato fucile era provento di furto mentre l’arma corta, perfettamente funzionante, era di fattura artigianale-

Alla luce delle risultanze dell’attività di polizia giudiziaria, il C.F. veniva tratto in arresto per i reati di illecita detenzione e ricettazione di armi comune da sparo e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine degli adempimenti di rito, il C.F. è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.