Ricercato pubblica foto su Facebook e viene arrestato: in carcere 40enne

Castel Volturno / Sant’Antimo – Era ricercato, ma pubblicava foto sui social. I Carabinieri arrestano 40enne.

Irreperibile per quasi tre anni, Ernesto Castaldo – 40enne di Sant’Antimo – ha continuato a postare foto e video sul suo profilo social indifferente al provvedimento di cattura che pendeva sulla sua testa per alcuni furti in abitazione commessi nel territorio della provincia di Napoli.

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, dopo una serrata attività investigativa, lo hanno rintracciato e tratto in arresto a Castel Volturno, mentre sorseggiava una birra in un alimentari. Castaldo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Dovrà scontare – in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Napoli – una pena di 3 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione.

Le indagini continuano per identificare i fiancheggiatori che ne avrebbero agevolato la clandestinità.