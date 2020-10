Ubriaco picchia la compagna: 44enne finisce in carcere

Castel Volturno – Nel comune di Castel Volturno, i carabinieri della locale Stazione e della sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto, per maltrattamenti in famiglia, un 44enne del posto.

I militari dell’Arma, nel corso della notte, sono intervenuti presso un’abitazione in Castel Volturno per sedare un’aggressione attuata da uomo nei confronti della 48enne compagna, convivente.

In particolare il 42enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di sostanze alcoliche, aveva percosso fisicamente la donna che ha richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno accertato, anche una pregressa violenza domestica perpetrata nel tempo dall’uomo nei confronti della donna.

L’arrestato, dopo tutti gli accertamenti di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Santa Maria Capua Vetere.