Arrestato 43enne Casertano: in possesso di 1,2 kg di droga

Avviata indagine per ricostruire la filiera del traffico di stupefacente

Caserta – Nella serata del 29 ottobre i Falchi della Squadra Mobile di Napoli hanno tratto in arresto un uomo.

Si tratta di Antonio Gammardella, 43enne casertano con precedenti di polizia, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato in via Santa Teresa degli Scalzi a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto una borsa contenente 12 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,2 kg.

Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre il 43enne è stato condotto in commissariato per gli accertamenti di rito. Avviata indagine per ricostruire la filiera del traffico di stupefacente.