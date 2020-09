Due 50enni arrestati dalla Polizia per furto: 2 colpi nel Casertano

Santa Maria Capua Vetere / Maddaloni – Nella giornata del 19 settembre u.s., al termine di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, applicativa degli arresti domiciliari, nei confronti di C.O. di anni 46 E.P. di anni 52, entrambi residenti in Napoli, indagati per il reato di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

In particolare, le indagini delegate alla Polizia Giudiziaria dei Commissariati di Santa Maria Capua Vetere e di Maddaloni, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario nei confronti dei due 50enne.

Infatti sono ritenuti responsabili di due furti su autovettura, commessi in Santa Maria Capua Vetere ed in Maddaloni, nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno e, ancora, di aver illecitamente utilizzato una carta di credito, sottratta in occasione del furto commesso in Santa Maria Capua Vetere, con la quale prelevavano circa 2000 euro dal conto corrente bancario di una delle vittime.

La mirata attività d’indagine svolta anche con l’ausilio delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi teatro dei delitti, ha consentito di identificare gli autori ed accertare il loro collaudato modus operandi: infatti, dopo aver forato un pneumatico delle autovetture delle vittime, approfittando della loro successiva distrazione, sottraevano i loro borselli, riposti nei rispettivi automezzi, contenenti effetti personali e valori.