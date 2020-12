L’uomo è stato ristretto ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice

Blitz antidroga in due appartamenti: arrestato 39enne Casertano

Casagiove / Recale – E’ stato tratto in arresto sabato mattina, 19 dicembre, F. M. residente a Recale, dagli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I poliziotti dopo una prima perquisizione a casa dell’uomo, si sono concentrati in un secondo appartamento di alcuni parenti a Casagiove.

Durante il secondo controllo, nell’auto parcheggiata in garage, hanno rinvenuto 100 grammi di hashish avvolti in alcune etichette di Lemon Haze.

Per il 39enne è scattato l’arresto. L’uomo è stato ristretto ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice prevista per martedì.