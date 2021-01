La Polizia di Stato di Caserta, in particolare personale della locale Squadra Mobile, nella mattinata odierna, ha tratto in arresto due persone.

Si tratta di DI MARTINO Omar e TANA Salvatore poiché responsabili dei reati di cui agli artt. 81 co. 2 del C.P., art. 74 c. 2, 3 e 4 e 73 D.P.R. 309/1990.

I responsabili, in concorso con altri soggetti arrestati in flagranza di reato, sono stati coinvolti in una indagine negli anni 2010/2011 inerente lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio dell’agro aversano.

Al termine degli atti di rito, i due arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere (CE).