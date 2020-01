Minaccia i carabinieri con un coltello. Arrestati due spacciatori

San Nicola la Strada – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), in San Nicola la Strada (CE), nei pressi della locale villa comunale, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di H. S., cl. 1996, somalo, e B. T., cl. 1998, senegalese, entrambi in Italia senza fissa dimora.

I due sono stati bloccati mentre tentavano di cedere una dose di stupefacente ad un occasionale acquirente.

Le successive perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire una busta contenente 18 grammi circa di Marijuana, 4 dosi di Hashish del peso complessivo di gr. 5 circa, materiale vario per il confezionamento, nonché la somma in contanti di €95,00, ritenuta provento dell’attività illecita.

Inoltre, durante le fasi dell’arresto, H.S. ha estratto dalla tasca dei pantaloni la lama di un taglierino, della lunghezza di circa 10 cm, con la quale ha minacciato i carabinieri, venendo però prontamente disarmato e bloccato.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.