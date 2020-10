Donne pusher e giro d’affari da 400mila euro: carabinieri bloccano fiorente attività di spaccio

31 persone sono finite in carcere e 7 agli arresti domiciliari

Aversa / Marcianise – Anche 10 donne tra i 38 arrestati dai Carabinieri di Marcianise nella vasta operazione eseguita alle prime ore dell’alba.

In azione i militari del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Marcianise, la Direzione Distrettuale Antimafia, in collaborazione con i colleghi della Stazione Carabinieri di Orta di Atella.

Gli arresti sono stati eseguiti nei comuni di Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Succivo e Cesa.

Le indagini sono partite nel settembre 2017 con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione controllo e pedinamento, sequestri di “riscontro”, che hanno permesso di individuare e documentare le condotte di un gruppo criminale dedito ad una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

31 persone sono finite in carcere e 7 agli arresti domiciliari, in relazione a reati di “associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” e “cessione in concorso di sostanze stupefacenti”. LEGGI QUI L’ELENCO DEGLI ARRESTATI.