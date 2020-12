Smantellata piazza di spaccio a Castel Volturno: 4 arresti eseguiti dai Carabinieri

Castel Volturno – Nella giornata del 30 novembre, nel comune di Castel Volturno, i Carabinieri della Stazione di Grazzanise hanno fermato cinque persone gravemente indiziati, a vario titolo, di numerose condotte di detenzione, spaccio anche in concorso, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e crack.

Il provvedimento pre-cautelare costituisce l’esito di un’articolata attività investigativa, diretta dalla Procura e delegata alla Stazione Carabinieri di Grazzanise, dal mese di ottobre 2019 ad oggi, essendo stato riscontrato un allarmante fenomeno di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’esterno di un complesso immobiliare denominato “Palazzi Grimaldi‘ ubicato nel Comune di Castel Volturno.

Le indagini sono state condotte attraverso la captazione di conversazioni telefoniche i cui contenuti hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese agli acquirenti nonché nei sequestri ed arresti in flagranza, operati a conclusione di mirati servizi.

In tal modo, si è giunti ad accertare l’identità degli odierni indagati a carico dei quali è stato raccolto un grave quadro indiziario, univoco e concordante, in ordine alla realizzazione di molteplici episodi di detenzione e cessioni di sostanze stupefacenti (complessivamente nr. 108), nei confronti di acquirenti provenienti dalla provincia di Caserta e Salerno.

I contenuti delle conversazioni captate, che avvenivano attraverso un linguaggio criptico decodificato dai Carabinieri della Stazione di Grazzanise (le sostanze stupefacenti venivano indicate facendo ricorso ai termini “roba”, “quella chiara”, “quella scura”, “quella italiana” “quella africana”), unitamente alle molteplici attività di riscontro effettuate, attraverso sequestri, attività di osservazione, pedinamento e controllo ed escussione di persone informate sui fatti, hanno consentito di ricostruire le modalità con cui gli indagati realizzavano l’illecita attività.

Invero, è stato possibile risalire sia al dato qualitativo che quantitativo della sostanza stupefacente, atteso che le cessioni avevano ad oggetto involucri di eroina, cocaina e crack rispettivamente per un importo che variava, a seconda dei grammi, dai 20 ai 40 euro.

L’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capita Vetere, all’esito del procedimento di convalida, condividendo l’impianto accusatorio proposto da questo Ufficio, in relazione sia alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che al concreto ed attuale pericolo di condotte criminose della medesima specie da parte degli indagati, ha applicato a tutti i soggetti fermati la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Queste le persone tratte in arresto:

1. NEBOH Chibuike Lilinson, elasse 1982;

2. NZE Celestine, classe 1988;

3. AKEEM Abdul, classe 1976;

4. HADID Kaled, elasse 1979.