Armi e droga in casa: arrestati due uomini dai carabinieri di Maddaloni

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, in Afragola (NA), unitamente ai militari della locale stazione, all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e di D.L.L. cl. 1973, D.L.G., cl. 1961.

I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione domiciliare e veicolare eseguita a carico di D.L.L., hanno rinvenuto kg. 1,470 di hashish confezionati in buste di cellophane e kg. 1,01 di marijuana essiccata. Successivamente la perquisizione estesa anche all’abitazione di D.L.G. ha consentito di rinvenire una pistola cal. 6.35.

La successiva immediata perquisizione eseguita presso l’abitazione di un ottantasettenne, deferito in stato di libertà, ha consentito di rinvenire nella disponibilità degli arrestati, ulteriori kg. 2,8 di hashish suddivisi in 29 panetti, una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e 13 proiettili dello stesso calibro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria.