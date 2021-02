Arrestato spacciatore nei pressi della Villa comunale di San Nicola

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio, a San Nicola la Strada (CE), nei pressi della villa comunale di largo rotonda, unitamente ai militari della locale Stazione, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, del cittadino gambiano L.T., cl. 1999, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre cedeva una dose di hashish, ad un occasionale acquirente, ricevendo da quest’ultimo la somma di 5 euro.

Il gambiano, alla vista dei carabinieri ha cercato subito di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta, venendo però bloccato.

Lo stesso ha opposto resistenza all’identificazione ed al controllo ingaggiando una violenta colluttazione con i militari che sono stati costretti a bloccarlo.

L.T. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente autorità giudiziaria.