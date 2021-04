Arrestato dai Falchi alla rotonda di San Nicola la Strada

La Polizia di Stato di Caserta nella tarda mattinata di oggi 31 marzo 2021 ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di origine tunisina, classe ’64 – D.A. – già noto alle Forze di polizia per analoghi precedenti.

L’operazione, svolta dalla Sezione Falchi della Squadra Mobile di Caserta e finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto origine dalle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che lo straniero fosse dedito all’attività di spaccio, svolta in particolare tra i comuni di Caserta e San Nicola la Strada.

Gli investigatori della Polizia di Stato, dopo aver individuato l’uomo presso la rotonda di San Nicola la Strada, in Viale Carlo III, hanno svolto un appostamento che ha permesso di rilevare, di lì a poco, l’effettiva attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato bloccato insieme ad un acquirente, ancora in possesso della “stecca” ricevuta. Inoltre, a seguito di perquisizione locale, eseguita nell’immediatezza presso l’abitazione del pusher, sono state ritrovate diverse dosi di hashish, già pronte per essere vendute, per un peso complessivo di circa 60 grammi.