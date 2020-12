Caserta – Due poliziotti ed un carabiniere italiani sono stati arrestati, insieme con altre cinque persone, per il furto di 150 mila euro in contanti ad un portavalori in Croazia.

La notizia viene riportata dal sito Agi.it. Gli arresti sono stati eseguiti ieri sera al confine di polizia di Buie, in Slovenia, da dove stavano tentando di rientrare in Italia.

Sugli arresti è attesa la convalida dalla magistratura croata e del caso si sta occupando anche l’ambasciata italiana.

I due agenti di polizia presterebbero servizio del Napoletano, mentre il carabiniere nella provincia di Caserta.

Al momento le informazioni sono ancora frammentarie.