Arrestato 51enne a Mondragone per spaccio: condotto in carcere

Nella tarda serata di ieri, nel comune di Mondragone (Ce), in via pavoncelli, i carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un uomo.

Si tratta di un 51nne del Ghana, irregolare su territorio nazionale, arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla guida di autovettura Peugeot 406, a seguito di un controllo eseguito dai militari dell’Arma è stato trovato in possesso di gr. 51 di sostanza stupefacente del tipo “eroina” accuratamente confezionata in un involucro in cellophane.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).