I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio, di P.P. 42 anni, residente a Maddaloni.

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo, lo hanno sottoposto a controllo a bordo dell’autovettura in uso, in transito per via Cancello.

A seguito della perquisizione personale e veicolare P.P. è stato trovato in possesso di un involucro contenente gr. 3 di cocaina e gr. 4 di crack. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.