Arrestati marito e moglie a Vairano per spaccio. Lui in carcere, lei ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Vairano Scalo (CE), nel comune di Vairano Patenora (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di R.R. 44 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati, e della sua convivente R.A., 41 anni, entrambi residenti a Vairano Patenora.

Nella circostanza i militari dell’Arma hanno sorpreso la donna nei pressi della villa comunale sita in via Cadorna di Vairano Patenora fraz. Scalo, mentre cedeva 9 dosi di crack per un peso complessivo di gr.3,20 ad una acquirente che le corrispondeva la somma in denaro contante pari a 140 euro.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata a carico della spacciatrice, effettuata presso l’abitazione occupata unitamente al convivente, ha consentito di rinvenire, sul tavolo della cucina, un bilancino di precisione e materiale in cellophane necessario per il confezionamento delle dosi, oltre a gr. 0,30 di crack, occultati in un mobile del salotto.

Gli immediati sviluppi investigativi hanno consentito di ricostruire le fasi della cessione dello stupefacente, che erano state concordate dall’acquirente mediante una chat whatsApp intrattenuta proprio con R.R. che, dall’abitazione, dirigeva l’operazione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. R.R. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre R.A. è stata accompagnata ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.