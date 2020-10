Arrestati due fratelli nell’Agro Aversano: trovati in possesso di droga

Per tali fatti i due fratelli sono stati tratti in arresto e sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio di convalida

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Matteo e Adamo Gallucci, fratelli, rispettivamente classe ‘88 e ‘94, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Trentola Ducenta – Nell’ambito delle attività investigative svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Aversa finalizzate al contrasto del fenomeno, veniva individuato a Trentola Ducenta un veicolo sospetto di essere utilizzato per lo svolgimento di attività illecite.

Il conducente, Adamo Gallucci, e l’intero abitacolo venivano sottoposti ad una scrupolosa perquisizione che consentiva di individuare un cofanetto agganciato per mezzo di una calamita alla parte inferiore del mezzo, al cui interno vi erano 14 stecche di sostanza stupefacente di tipo hashish già pronte per la vendita.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Aversa procedevano dunque alla perquisizione dell’abitazione. Alla vista dei poliziotti, il fratello, Matteo Gallucci, si barricava in casa per disfarsi di altra sostanza stupefacente gettandola nel gabinetto. Gli operatori della Polizia di Stato, tuttavia, riuscivano a far ingresso nell’abitazione bloccandolo e rinvenivano, su di un tavolino, materiale per il confezionamento della droga, un coltello per tagliare la sostanza stupefacente e un cofanetto con all’interno la somma di circa duemila euro, credibile provento dell’attività di spaccio.

Seguita poi la canalina di scarico, il personale di Polizia Giudiziaria raggiungeva il tombino di scarico recuperando un bilancino di precisione e altra sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella precedentemente trovata sotto l’abitacolo del mezzo guidato dal fratello.

Per tali fatti i due fratelli sono stati tratti in arresto e sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio di convalida.