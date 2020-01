Arrestati 5 carabinieri. Il pm: “Collusioni con il clan di camorra Puca”

Sant’Antimo – I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari a carico di 5 Carabinieri e di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per un anno a carico di altri 3 militari.

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, omissione di atti d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio, nell’ambito di un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo CC di Castello di Cisterna e coordinata dalla D.D.A. partenopea.

È la svolta di un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna coordinato dal pool anticamorra della Procura guidata dal procuratore Giovanni Melillo.

I carabinieri indagati sono accusati di aver assicurato libertà di movimento e impunità a esponenti dell’organizzazione camorristica ritenuta capeggiata dal boss Pasquale Puca, attivo sul territorio di Sant’Antimo. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Claudio Lamino.

La Procura aveva formulato anche l’ipotesi di concorso esterno in associazione camorristica, ma questa impostazione non è stata condivisa dal giudice, che ha escluso anche l’aggravante della finalità mafiosa. Su questo punto la Procura ha già proposto ricorso al Riesame. Nell’inchiesta è coinvolto anche Francesco Di Lorenzo, già presidente del consiglio comunale di Sant’Antimo.

“Non ho alcun bisogno di riaffermare la fiducia nell’Arma perché è stata sempre massima e intatta – sottolinea il procuratore Giovanni Melillo -Il fondamento di questa fiducia è confermato da questa vicenda, nella quale è stata l’Arma a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria delegate da questo ufficio”.

Nel corso dell’inchiesta è emersa anche una manovra che sarebbe stata concepita e poi realizzata per allontanare dalla tenenza di Sant’Antimo un maresciallo Giuseppe Membrino che rappresentava, hanno spiegato gli inquirenti, “un argine solidissimo ai tentativi del clan di sottrarsi al controllo delle attività illecite”. Il maresciallo fu pedinato e fotografato dal clan nel tentativo di intimidirlo e ricattarlo. Poi fu fatta esplodere una bomba carta sotto la sua vettura, costringendo l’Arma a disporne il trasferimento per motivi di sicurezza. “Anche in questa stagione buia, nella caserma di Sant’Antimo esistevano esempi luminosi di rigore e abnegazione”, hanno ribadito gli inquirenti.

Ai domiciliari per corruzione sono finiti Michele Mancuso, Angelo Pelliccia, Francesco Di Lorenzo, Raffaele Martucci, Vincenzo Palmisano e Corrado Puzzo e il boss Pasquale Puca (già in carcere in regime di 41 bis) tutti con esclusione dell’aggravante mafiosa. La misura interdittiva è stata disposta nei confronti di Vincenzo Di Marino, indagato per rivelazione del segreto d’ufficio e omissione, il capitano Daniele Perrotta, che deve difendersi dall’accusa di omissione di atti d’ufficio, e Carmine Dovere, indagato per abuso d’ufficio. Anche per loro è stata esclusa l’aggravante mafiosa.