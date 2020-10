Covid: chiusa un’altra scuola nel Casertano, due ragazzi contatti diretti di un positivo

Il sindaco sottolinea che: "abbiamo convenuto con la dirigente scolastica Rosa Prisco di fermare le normali attivitร didattiche in attesa di ricevere riscontri sullโ€™esito dei due nuovi tamponi effettuati"

Arienzo – Il sindaco Giuseppe Guida ha deciso di chiudere, in via precauzionale, una scuola elementare in paese.

La decisione giunge in quanto due giovanissimi risultano essere contatti diretti di una ragazza risultata positiva al tampone per il covid 19. Ecco la comunicazione resa nota poco fa:

“โ—๐—”๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ

๐™Ž๐™ž ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™– ๐™˜๐™๐™ž๐™ช๐™จ๐™ช๐™ง๐™– ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ค๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ง๐™ž๐™– ๐™™๐™š๐™ก ๐™ฅ๐™ก๐™š๐™จ๐™จ๐™ค ๐™จ๐™˜๐™ค๐™ก๐™–๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™ค ๐˜พ๐™ง๐™ž๐™จ๐™˜๐™ž ๐™ฅ๐™š๐™ง ๐™ก๐™ช๐™ฃ๐™š๐™™๐™žฬ€ ๐Ÿฑ ๐™ค๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™—๐™ง๐™š.

In considerazione degli ultimi sviluppi relativi al Covid, che coinvolgono direttamente due studenti frequentanti le classi prima e terza elementare, nipoti e conviventi della ragazza risultata positiva, per eccesso di zelo e senso di responsabilitร , abbiamo convenuto con la dirigente scolastica Rosa Prisco di fermare le normali attivitร didattiche in attesa di ricevere riscontri sullโ€™esito dei due nuovi tamponi effettuati.

In base ai risultati, attesi nella giornata di domani, si deciderร sullโ€™eventuale proroga della chiusura. Vi terremo aggiornati“.