Investito da un camion sull’Appia. Grave 45enne

Maddaloni / Santa Maria a Vico – Grave incidente stradale in località Massercola, questa mattina presto sull’Appia, tra Maddaloni e Santa Maria a Vico.

Da una prima ricostruzione dei fatti un uomo di 45 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un camion, per cause e dinamiche in fase di chiarimento.

Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i medici del 118.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta per le cure mediche del caso. In fase di ricostruzione la dinamica.