Antonietta muore a 48 anni. Lutto nell’Agro Aversano

Carinaro – Una tragedia sconvolge il giorno dell’epifania per la comunità di Carinaro nell’Agro Aversano.

Questa mattina è scomparsa prematuramente Antonietta Russo all’età di 48 anni, a causa di un drammatico peggioramento delle condizioni di salute.

A darne notizia il vice presidente della Pro loco Giuseppe Barbato che scrive:

CARINARO PERDE UN’ ALTRA SUA FIGLIA: è da poco giunta la triste notizia che ANTONIETTA RUSSO non c’è più. Nei giorni scorsi avevamo tutti sperato in una possibile ripresa delle sue condizioni di salute: chi con una preghiera chi lasciando un messaggio per la sua precaria condizione non tanto buona sul nostro gruppo Carinarese affinché si potesse risolvere ed invece è arrivata la notizia della sua dipartita. Non ci sono parole: non è possibile morire a 48 anni.

Decine e decine i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da amici e parenti, i quali, in queste ore, si stanno stringendo forte attorno alla famiglia.