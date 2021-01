La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge, temporali e raffiche di vento valevole a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania.

Il livello di criticità è Arancione sulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini​) dove i temporali potranno essere anche forti dando luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso e Gialla sul resto del territorio con rischio idrogeologico localizzato. Su tutte le zone si verificheranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale anche intenso. L’allerta resta in vigore fino alle 23.59 di domani, domenica 31 gennaio.

Tra i fenomeni di impatto al suolo su tutte le zone si segnalano: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

Per la zona 3, dove il rischio è innalzato al livello Arancione, oltre ai fenomeni già previsti per le aree Gialle, si segnala anche la possibilità di: instabilità di versante, localmente anche profonda; frane superficiali e colate rapide di detriti o fango e possibili voragini per fenomeni di erosione.